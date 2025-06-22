إصابة عامل إثر انهيار جزئي لمنزل في السيالة بالإسكندرية - صور

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب عامل بمقهى، صباح اليوم الأحد، إثر انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق في منطقة السيالة بحي الجمرك في الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من منزل بشارع سيدي نصر الدين بمنطقة السيالة بالقرب من حلقة الأسماك الأنفوشي، وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن المنزل بناء قديم، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، خالي من السكان، وانهيار أجزاء منه، طالت مقهى مجاور له، ما أسفر عن إصابة شخص من العاملين بالمقهى.

جرى نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى رأس التين العام، لتلقي العلاج اللازم، ووضع كردون حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

ووفقًًا لحي الجمرك، المنزل المنهار صادر له قرار سنة 2023 هدم للطابقين العلويين الثاني والثالث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.