بطعنات نافذة.. مقتل شاب على يد ابن خاله في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أقدم بائع بسبوسة على قتل ابن عمته، بسبب خلاف نشب بينهما، بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "أحمد.ي.ي"، عامل، ومقيم قرية الزيتون التابعة لدائرة المركز، إلى مستشفى ناصر المركزي، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنات نافذة في البطن.

انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من تحريات الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث مركز ناصر، بإشراف اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، نشوب مشادة كلامية ساخنة بين المجني عليه، وابن عمته ويُدعى "أحمد.ط"، بائع بسبوسة.

وتطورت المشادة إلى الاشتباك بالأيدي، قام على إثرها الجاني بتسديد عدة طعنات نافذة للمجني عليه بسلاح أبيض "سكين"، كان بحوزته، فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.