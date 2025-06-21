أسامة ربيع: تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة "RED ZED1"

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، أن الهيئة نجحت في التعامل بشكل فوري واحترافي مع واقعة جنوح سفينة الغطس RED ZED 1، وذلك خلال عبورها قناة السويس ضمن قافلة الشمال، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية، وتمت السيطرة الكاملة على الموقف خلال 60 دقيقة فقط.

وأوضح الفريق ربيع، أن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة مختصة من الهيئة، أكدت سلامة بدن السفينة بشكل عام، مع وجود بعض التلفيات التي يجري حصرها، مضيفًا أن السفينة تعرضت لفقدان مفاجئ في منظومة التوجيه عند الكيلومتر 45 ترقيم القناة، في محيط معدية القنطرة غرب، ما تسبب في انحرافها عن مسارها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مرشدي القناة أظهروا احترافية عالية خلال الحادث، حيث نجحوا في منع حدوث تصادم مباشر بين السفينة ورصيف المعدية، وتحويله إلى تصادم موازٍ للحد من الأضرار.

ولعب مشرفو محطة إرشاد القنطرة دورًا استباقيًا مهمًا، حين رصدوا انحراف السفينة عن مسارها، وقاموا على الفور بإخطار طاقم المعدية لإخلاء الركاب والوحدات البحرية من الموقع حفاظًا على الأرواح.

تحركت على الفور ثلاث قاطرات تابعة للهيئة بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة إشارة بانحراف السفينة، هي: "مصر الجديدة، "مساعد 4"، و"سويس 1"، وتمكنت من استعدال السفينة وتأمينها بعد أن قام الطاقم بإصلاح العطل المؤقت، لتُستأنف الرحلة لاحقًا بمحاذاة القاطرات إلى منطقة البلاح ومنها إلى البحيرات الكبرى.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الأزمات، تضم كفاءات بشرية عالية التدريب، ووحدات متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث. كما أشاد بالتنسيق بين مركز الحركة الرئيسي ومركز مراقبة الملاحة، اللذين تحولا إلى غرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمة وتوجيه التعليمات في الوقت المناسب، بما ضمن انتظام الملاحة بالقناة وعدم تأثر قافلة الجنوب بالحادث.

وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر إطلاقًا نتيجة الحادث، وجرى التعامل مع الموقف دون تعطيل أي سفينة، كما تم استبدال المعدية المتضررة بأخرى احتياطية فورًا لضمان استمرار حركة المواطنين بين ضفتي القناة، مع البدء الفوري في تحديد التلفيات وإجراء الإصلاحات اللازمة.

وبيّن الفريق ربيع أن تقرير فريق الإنقاذ البحري أكد أن السفينة آمنة، ولا توجد أضرار تؤثر على صلاحيتها للإبحار، مع وجود فتحة صغيرة في المقدمة أعلى خط الماء تم إصلاحها بشكل مؤقت، على أن تُستكمل باقي الإجراءات والتحقيقات الفنية والإدارية لاحقًا.

يُذكر أن سفينة الغطس RED ZED 1 يبلغ طولها 217 مترًا، وعرضها 43 مترًا، بحمولة إجمالية قدرها 41 ألف طن، وكانت في رحلتها من هولندا إلى السودان أثناء عبورها القناة.

واختتم الفريق ربيع تصريحه، بتأكيد جاهزية قناة السويس الدائمة للتعامل مع مختلف سيناريوهات الطوارئ، معربًا عن فخره بكفاءة الأطقم الفنية والملاحية العاملة في الهيئة.