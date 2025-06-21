حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في القليوبية - صور

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، عددًا من الحملات التموينية المكثفة خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو 2025.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وتوجيهات وكيل وزارة التموين المهندس حلمي زهري، بضرورة تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والأنشطة التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقوانين والقرارات التموينية.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 330 مخالفة تموينية، بينها 307 مخالفة خاصة بالمخابز، و23 مخالفة لأنشطة تجارية متنوعة، وشملت أعمال المرور معظم مدن ومراكز المحافظة.

قامت فرق الرقابة التموينية في مراكز: شبين القناطر، بنها، القناطر الخيرية، قليوب، حي غرب شبرا الخيمة، وطوخ بالاشتراك مع إدارة الحوكمة بالمديرية بالمرور على 108 مخبزًا بلديًا، وجرى تحرير 98 مخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، بالإضافة إلى غلق المخبز دون إذن رسمي أثناء ساعات العمل، والتصرف في شكائر الدقيق، ومراجعة أرصدة الماكينات، وعدم وجود سجل زيارات أو ميزان صالح للاستخدام.

وجرى خلال الحملة نفسها المرور على عدد من فروع مشروع "جمعيتي"، وتحرير 5 محاضر جنح لغلقها بدون إذن رسمي.

وفي مدينة قليوب، شملت الحملة المرور على 16 مخبزًا، ووجرى تحرير 16 مخالفة مماثلة، إلى جانب تحرير محضر جنح ضد ثلاجة لحوم لحيازتها 20 كجم لحوم مجهولة المصدر، كما تم ضبط 5 محاضر أخرى ضد أنشطة تجارية لمزاولة النشاط بدون ترخيص أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وفي كفر شكر، جرى المرور على 8 مخابز بقرى المنشأة الكبرى والصغرى والصفين، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 مخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم صلاحية الميزان.

أما في حي شرق شبرا الخيمة، جرى المرور على 47 مخبزًا بمناطق بهتيم، عزبة أنور شعبان، ومساكن إسكو، وتم تحرير 31 مخالفة، بجانب ضبط مشروع "جمعيتي" لتجميع سلع تموينية شملت 280 كيس مكرونة، و70 كجم سكر، و12 زجاجة زيت، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي بندر ومركز بنها، تم المرور على 46 مخبزًا في مناطق جزيرة بلي، مرصفا، جمجرة الجديدة، وشبلنجة، وأسفرت المتابعة عن تحرير 46 مخالفة للمخابز، إلى جانب تنفيذ 20 معاينة خاصة بتربية المواشي.

واستهدفت الحملات مناطق دندنا وكفر حسن سعد وميت كنانة ومشتهر وبندر طوخ والحدادين، وجرى المرور على 10 مخابز وتحرير 10 مخالفات متنوعة، والمرور على البدالين التموينيين وفروع مشروع "جمعيتي"، وتحرير 9 محاضر غلق بدون إذن أو عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر أخرى ضد أنشطة تجارية لحيازة سلع ناقصة الوزن، وسلع طبية دون ترخيص، وسجائر مهربة غير خاضعة للضريبة، وضبط 400 كيس سكر ناقص الوزن، كما شملت الحملة تحرير 3 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وفي الخانكة، جرى المرور على 5 مخابز بمدينة الخانكة والعبور وأبو زعبل، وتحرير 5 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن وغلق المخبز دون تصريح، وضبط عدد من الأنشطة التجارية غير الملتزمة بالإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط مصنع مخصبات زراعية غير مرخص، وتحريز كميات من كبريتات النحاس وسلفات الماغنسيوم، وأسطوانات بوتاجاز مخصصة للاستخدام التجاري.

كما شملت الحملات المرور على 33 مخبزًا في مركز شبين القناطر بمناطق كفر طحا، طحوريا، الكسابية، كفر طحوريا، والقلزم، حيث تم تحرير 33 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وسوء نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود قائمة تشغيل أو سجل زيارات.

وفي مدينة قها، جرى المرور على 12 مخبزًا بقرى قرقشندة وشبرا هارس، وتحرير 8 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن.

من جانب آخر، نفذت إدارة الرقابة التجارية بالمديرية حملة استهدفت حي غرب شبرا الخيمة ومركز طوخ، وأسفرت عن تحرير 13 محضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، وتحرير محضرين ضد مخابز سياحية لنفس الأسباب، إلى جانب تحرير محضر ضد محطة وقود لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت.

وأعلنت المديرية عن تلقيها 23 شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتساب، وتنوعت بين مشكلات بالمخابز والبطاقات التموينية، وجرى بحثها والرد عليها في حينه.