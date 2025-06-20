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بمشاركة 6000 طبيب.. ختام المؤتمر السنوي الدولي لأمراض القلب بالإسكندرية- صور

11:24 ص الجمعة 20 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ختام المؤتمر السنوي لأمراض القلب بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    ختام المؤتمر السنوي لأمراض القلب بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    ختام المؤتمر السنوي لأمراض القلب بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    ختام المؤتمر السنوي لأمراض القلب بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    ختام المؤتمر السنوي لأمراض القلب بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    ختام المؤتمر السنوي لأمراض القلب بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    ختام المؤتمر السنوي لأمراض القلب بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    ختام المؤتمر السنوي لأمراض القلب بالإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الحفل الختامي للمؤتمر السنوي الدولي الـ 24 لأمراض القلب "CardioAlex 2025" في الإسكندرية، وذلك بمشاركة أكثر من 6000 طبيب من 26 دولة عربية وأجنبية.

وأعرب المحافظ عن فخره باستضافة الإسكندرية هذا المؤتمر الطبي العالمي الرائد الذي أصبح منصة علمية مرموقة، مشيدًا باختيار حديقة قصر المنتزه لإقامة الحفل الختامي للمؤتمر هذا العام.

وأشار إلى أن مصر عامرة بالأماكن الأثرية والسياحية المميزة، وتتمتع بالأمن والأمان وتمتلك عوامل الجذب السياحي التي تجعلنا جميعاً كمصريين فخورين بوطننا-بحسب قوله.

وأضاف أن المؤتمر أصبح منصة فعالة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية في هذا التخصص الحيوي، موجهًا الشكر للقائمين على المؤتمر لتنظيمهم هذا الحدث العالمي الضخم كل عام منذ عام 2002 على مدار 24 عامًا.

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أحمد خالد محافظ الإسكندرية أمراض القلب المؤتمر السنوي الدولي لأمراض القلب
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