إصابة 5 أشقاء بانقلاب تروسيكل في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب خمسة أشقاء إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه بالقرب من قرية المنيرة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغاً من إدارة النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

المصابون هم: يحيى كرم (17 عامًا)، شيماء كرم (4 أعوام)، محمد كرم (7 أعوام)، مروة كرم (3 أعوام)، ومريم كرم (15 عامًا).

تم تحرير محضر بالحادث وأُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فيما تواصل الجهات المختصة رفع آثار الحادث من موقعه.