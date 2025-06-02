بغرفة عمليات وإلغاء إجازات.. استعدادات بيطري كفر الشيخ لعيد الأضحى

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء الدين فاروق.

وأوضح الدكتور فتحي عبدالعال، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الاستعدادات شملت تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات البيطرية لتلقي شكاوى المواطنين والجزارين والتعامل الفوري مع أي معوقات بالمجازر، وذلك بموجب القرار رقم 226 لسنة 2025.

كما قررت المديرية وقف جميع الإجازات والراحات للأطباء والعاملين بالمجازر وأقسام التفتيش على اللحوم، مع تعزيز فرق العمل بأطباء وعمال إضافيين لمواكبة الزيادة المتوقعة في الذبائح خلال أيام العيد. وتم التأكيد على توفير المطهرات وأدوات النظافة لضمان سلامة اللحوم، مع التنسيق الكامل مع وحدات الحكم المحلي لرفع مخلفات الذبح أولاً بأول.

وتضمنت الخطة أيضًا تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والأسماك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، مثل جهاز سلامة الغذاء، مديرية الصحة، مباحث التموين، والرقابة التموينية، لمواجهة الذبح خارج المجازر النظامية.

كما تم تكليف أطباء التفتيش بوضع خطة للرقابة على أماكن تقديم الوجبات الغذائية، إضافة إلى متابعة أماكن بيع وعرض اللحوم المجمدة والمملحة. وقررت المديرية تنظيم نوبتجيات يومية للأطباء والعاملين بالمجازر لضمان استمرار العمل طوال أيام العيد.

شملت الإجراءات أيضًا تنفيذ حملات توعية للمواطنين عبر ندوات إرشادية تنفذها أقسام الإرشاد بالمديرية، لحثهم على ذبح أضحيتهم داخل المجازر الحكومية حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.