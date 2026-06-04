أصيب 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب مركبة بخارية "توك توك" على طريق شمشيرة – فوه بنطاق مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بكفر الشيخ

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ وصول 7 مصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى فوه المركزي، حيث جرى التعامل معهم طبيًا وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات المستشفى أن المصابين هم: آية سعد يونس، 27 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، سعيدة عبدالوهاب أحمد، 54 عامًا، مصابة بكسر بالساعد الأيمن، صلاح مدين سلام، 38 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب الأطفال: روفان صلاح مدين، 4 أعوام، فارس محمد صيام، 7 أعوام، محمد صلاح مدين، 4 أعوام، سلمى محمد صيام، 9 أعوام، وجميعهم تعرضوا لكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية للمصابين، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.