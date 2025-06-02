إحالة 5 رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى أسوان للتحقيق

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، إحالة 5 رؤساء لجان بامتحانات الشهادة الإعدادية، للتحقيق بسبب تقاعسهم عن تأدية واجبهم أثناء الامتحانات.

وقال محمود بدوى، أنه تم إحالة 4 رؤساء لجان من إدارة أسوان التعليمية، بالإضافة إلى رئيس لجنة من إدارة ادفو التعليمية، للتحقيق بسبب تقاعسهم فى تنفيذ التعليمات الإدارية المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وكانت لجنة متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان رصدت اليوم 12 حالة غش خلال امتحانات مادتى الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

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