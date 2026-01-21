إعلان

اليوم.. تفاصيل جدول الرئيس السيسي بـ"دافوس"

كتب : مصراوي

09:00 ص 21/01/2026

الرئيس السيسي

القاهرة - أ ش أ:
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى قاعة المؤتمرات بدافوس، حيث يكون في استقباله بورجي برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعقد الرئيس السيسي لقاء ثنائيا مع رئيس المنتدى، وبانتهاء اللقاء يتوجه الرئيس السيسي وبصحبته رئيس المنتدى إلى القاعة الرئيسية.

عقب ذلك، يشارك الرئيس السيسي في جلسة مخصصة لمصر، يلقي خلالها رئيس المنتدى كلمة، ثم يلقي الرئيس السيسي كلمة، يعقبها حوار تفاعلي بين الرئيس والحضور.

وخلال اليوم، يشارك الرئيس السيسي في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، وهي جلسة للشركات المهتمة والتي لديها اهتمام بالاستثمار في مصر، يشارك فيها حوالي 60 من رؤساء وممثلي الشركات العالمية.

السيسي عبدالفتاح السيسي دافوس سويسرا

