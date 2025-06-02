ضبط 12 حالة غش فى ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:.

ضبطت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، 12 حالة غش خلال امتحان مادتي الجبر والتربية الدينية للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2025.

وكشف محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، تفاصيل رصد 12 حالة غش في امتحانات اليوم الثالث للشهادة الاعدادية، موضحا ضبط 8 حالات في مادة الجبر والاحصاء بلجنة مدرسة السباعية بنين التابعة لادارة ادفو التعليمية، وحالة لطالب بلجنة مدرسة عبدالله حسين الإعدادية بنين التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وضبط 3 حالات غش في مادة التربية الدينية بلجنة مدرسة الشطب الإعدادية بإدارة دراو التعليمية.

وأضاف، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان.