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محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية

02:05 م الإثنين 02 يونيو 2025
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سوهاج- عمار عبدالواحد :

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية بعدد من لجان المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، واستهل المحافظ جولته بتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية العسكرية، والتي تضم 34 لجنة يؤدي بها 729 طالبًا الامتحانات، كما تفقد لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات بحي شرق، والتي تضم 9 لجان تؤدي بها 175 طالبة الامتحانات.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التحدث مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية، موجّهًا بتوفير سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة تحسبًا لأي طارئ.

كما شدّد على أهمية الحفاظ على النظافة بمحيط المدارس، ورفع أي مخلفات بصورة فورية، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم لتجنب الضوضاء وضمان بيئة هادئة للطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام يؤديها 52 ألف و751 طالبا وطالبة، داخل 141 لجنة على مستوى المحافظة.

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محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج امتحانات الدبلومات الفنية الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
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