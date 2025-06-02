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تعليم بورسعيد: انتظام وهدوء في امتحانات الإعدادية.. والمحمول "ممنوع"

12:34 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد (3)
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    امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد (5)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد، حالة من الهدوء، اليوم الاثنين، داخل لجان الامتحانات بالإدارات التعليمية المختلفة.

أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، انتظام سير العملية الامتحانية، مشيدا بانتظام وهدوء اللجان محل الزيارة وانضباط جميع الطلاب بالزي المدرسي.

ووجه بتوفير الدعم النفسي وكافة سبل الراحة لهم داخل اللجان، مشددا على منع اصطحاب التليفون المحمول وملحقاته الإلكترونية بشكل قاطع داخل اللجان سواء للطالب أو المعلم.

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امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد امتحانات الإعدادية
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