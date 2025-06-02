5 تمركزات أمنية وحجز الإلكتروني.. كيف استعدت شواطئ الإسكندرية للعيد؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استعدادات الشواطئ لاستقبال الرواد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لفصل الصيف وارتفاع نسب الإشغال.

وشملت التجهيزات توحيد وتجديد شكل بوابات الشواطئ وأشكال الشماسي، وتجديد وحدات الخدمات على الشواطئ "دورات المياه، غرف خلع الملابس" ووضعها طوليًا لتقليل حجب الرؤية.

واستكمل مستأجرو الشواطئ توحيد لون الأسوار على كورنيش الإسكندرية مع تقليل ارتفاعها حتى لا تمنع الرؤية، وتجديد أبراج المراقبة وطلائها بشكل حضاري يتناسب مع شواطئ الإسكندرية.

ووجهت المصايف مستأجري الشواطئ بحسن معاملة الرواد والتأكيد على العمال بعدم استغلال الرواد وفرض إكراميات، وتفعيل الإذاعات الداخلية التي تلعب دورًا كبيرًا في إرجاع الأطفال المفقودين إلى ذويهم وكذلك نشر تعليمات البحر على الرواد.

وشددت على تواجد منظومة الإنقاذ ورفع كفاءة المنقذين من خلال دورات تدريبية والتأكيد على تواجد أبراج المراقبة والرايات المناسبة لحالة البحر فضلًا عن التأكد من تواجد أدوات الإنقاذ وصلاحيتها مثل "سترات النجاة، أطواق النجاة، البدالات".

وأشارت المصايف، إلى تفعيل منظومة الحجز الالكتروني للشواطئ على موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg، فضلًا عن الإعلان عن الشواطئ التي تصل نسب الإشغال فيها إلى 100% وتوجيه الرواد إلى الشواطئ التي مازالت نسب إشغالها تسمح باستقبالهم.

ووفقًا لإدارة السياحة والمصايف، يوجد 5 تمركزات أمنية على طول كورنيش الإسكندرية لفرض السيطرة الأمنية على الشواطئ، بالإضافة إلى المرور الدائم لرئيس الإدارة والمفتشين للاطمئنان على التزام المستأجرين والعمال بالتعليمات وعدم استغلال الرواد.

وفي سياق متصل، وضعت الإدارة العامة للسياحة خطة لمرور المفتشين على كافة الكافتيريات والمقاهي والمحال العامة للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار المعلنة من الإدارة وعدم إقامة أي حفلات دون تصريح.

وتنفذ لجنة الفنادق بالإدارة العامة للسياحة حملات مكثفة على الفنادق الغير مقيمة سياحيًا للتفتيش على قوائم الأسعار المعتمدة من الإدارة ومدى التزامها بتلك الأسعار خاصة مع تواجد الرواد من خارج الإسكندرية.