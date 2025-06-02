وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارتي أبورديس وأبو زنيمة التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة الأجواء لراحة الطلاب، ومجابهة أساليب الغش المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتضمنت الجولة لجنة مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية للغات، وللجنة مدرسة أبورديس الثانوية، ولجنة مدرسة أبوزنيمة الثانوية، ولجنة مدرسة الشهيد محمد الدرة، يرافقه محمد حامد، رئيس مدينة أبورديس، و وائل بخاتي، مدير إدارة أبورديس التعليمية، وعادل مرتضى المشرف على امتحانات الشهادة الاعدادية بإدارة أبوزنيمة التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية توفير بيئة هادئة للطلاب، والالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، والتعامل بشكل قانوني مع أي محاولات للغش أو الشغب، سواء كان ذلك باستخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، أو انتحال الصفة، أو أي وسائل أخرى.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تواصل متابعتها لسير اللجن، وإجراء مراجعة شاملة لسير الامتحانات، والاطمئنان على انتظامها وخلوها من أي شكاوى تتعلق بورقة الأسئلة.

وتابع: إضافة إلى التحقق بدقة من وصول جميع أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحان من مراكز التوزيع المخصصة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب في الوقت المحدد وقبل بدء الامتحانات بوقت كافي، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلقى أي شكاوى من لجان اللحظة، والامتحانات تسير بانسيابية تامة ودون أي معوقات.

جدير بالذكر، أن طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء يؤدون اليوم الامتحانات على فترتين، الأولى في مادة الهندسة لمدة ساعتين بداية من الساعة 9:00 حتى الساعة 11:00 صباحًا، والثانية بمادة التربية الفنية لمدة ساعين، بداية من الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا.