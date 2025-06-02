إعلان

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية

08:53 ص الإثنين 02 يونيو 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الإسماعيلية– أميرة يوسف:

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، امتحاني الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتأتي الامتحانات وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، لتوفير بيئة هادئة وآمنة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام بالإسماعيلية 30,324 طالبًا وطالبة، موزعين على 165 لجنة امتحانية داخل الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لضمان انتظام سير الامتحانات دون أية معوقات.

وتسود حالة من التركيز داخل اللجان قبل بدء الامتحان، مع تأمين محيط المدارس وتوفير فرق طبية، والتأكيد على تطبيق كافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية لضمان حسن سيرها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية تكنولوجيا المعلومات طلاب الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية التعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إنجاز تاريخي.. الرئيس السيسي يهنئ بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا
* بيراميدز يتوج بنجمة دوري أبطال إفريقيا الأولى ( تغطية خاصة)
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية