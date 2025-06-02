

الإسماعيلية– أميرة يوسف:

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، امتحاني الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتأتي الامتحانات وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، لتوفير بيئة هادئة وآمنة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام بالإسماعيلية 30,324 طالبًا وطالبة، موزعين على 165 لجنة امتحانية داخل الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لضمان انتظام سير الامتحانات دون أية معوقات.

وتسود حالة من التركيز داخل اللجان قبل بدء الامتحان، مع تأمين محيط المدارس وتوفير فرق طبية، والتأكيد على تطبيق كافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية لضمان حسن سيرها.