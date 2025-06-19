ميرال الأولى بإعدادية المنيا: حلمي الطب وأسرتي سر تفوقي (فيديو وصور)

المنيا - جمال محمد:

أعربت الطالبة ميرال نزيه حسني، الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، عن سعادتها البالغة بتحقيق المركز الأول بمجموع 280 من 280، مؤكدة أن النتيجة جاءت ثمرة التزام يومي وتنظيم دقيق للوقت، ومساندة مستمرة من والديها.

وقالت ميرال، خلال بث مباشر عبر "مصراوي"، إنها كانت تواظب على المذاكرة لنحو 7 ساعات يوميًا، مع تنظيم متوازن بين الدراسة، والراحة، ووقت العائلة، موضحة أن شغفها بالقراءة منذ الصغر ساعدها على اكتساب مهارات إضافية عززت من تفوقها الدراسي.

وأضافت أن فرحة النتيجة كانت مضاعفة حين تلقّت الأسرة اتصالًا هاتفيًا من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لتهنئتها شخصيًا بالتفوق، وهو ما وصفته بأنه لحظة لن تنساها.

وأشارت ميرال إلى أن حلمها منذ سنوات هو الالتحاق بـكلية الطب، وأن تصبح معيدة بها في المستقبل، خاصة أنها تقرأ باستمرار كتبًا وقصصًا متعلقة بالمجال الطبي.

واختتمت بأن التفوق سمة متوارثة في أسرتها، حيث حصل شقيقها على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية قبل ثلاث سنوات، بينما خسرت شقيقتها نصف درجة فقط في العام الماضي، مشيرة إلى أن الدعم الأسري هو الركيزة الأساسية لنجاحهم جميعًا.

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