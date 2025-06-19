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نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا.. ننشر أسماء العشرة الأوائل

02:21 م الخميس 19 يونيو 2025
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    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا
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    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا
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المنيا- جمال محمد:

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 75.9%، كما أعلن المحافظ أسماء الأوائل والتي جاءت كالآتي:

ميرال نزيه حسني، مدرسة المستقبل بملوي .

منة أسامة عمر توفيق، مدرسة الزهراء 2 الخاصة الإعدادية.

روان مصطفى عثمان محيي عثمان، مدرسة طيبة الخاصة الاعدادية.

حازم حسن علي يوسف مدرسة التقوى الخاصة الإسلامية.

ميرت نبيل إبراهيم حبيب، مدرسة ستارز سكول اعدادي.

منار حسني عبد الوهاب مراد، مدرسة التقوى الإسلامية الخاصة

سما محمد هاشم محمد، مدرسة القادة البريطانية الحديثة لغات بملوي.

لين محمد ربيع عباس مدرسة سمالوط الإعدادية بنات.

أحمد كمال عبد العزيز محمد، مدرسة نواي للتعليم الأساسي.

أحمد شعبان محمد محمد، مدرسة التقوى الإسلامية الخاصة الإعدادية .

وحصل جميع طلاب الشهادة الإعدادية الأوائل على الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا اللواء عماد كدواني
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