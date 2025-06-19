وكيل تموين الأقصر يقود حملة مفاجئة للتفتيش على أسطوانات البوتاجاز

الأقصر - محمد محروس:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ، حملة مفاجئة على مصنع تعبئة البوتاجاز بمنطقة الطود، وذلك للتأكد من التزام المصنع بالوزن القانوني المعتمد لاسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.

وخلال الحملة، قام الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر باستيقاف سيارة محملة بالأسطوانات، وأخذ عينة عشوائية منها لقياس الوزن، حيث تبين مطابقة العينات للوزن القانوني.

كما تم تكليف جميع مديري الإدارات التموينية بمتابعة عمليات تداول أسطوانات البوتاجاز في مختلف المناطق، والتأكد من التزام كافة المستودعات والمندوبين بالوزن المعتمد، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان جودة الخدمة.

وأهابت مديرية التموين بالأقصر بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري في حال الشك في وجود أي تلاعب بأوزان الأسطوانات، على أن يشمل البلاغ تحديد مصدر الأسطوانة والمنطقة والمندوب أو المستودع الذي تم الصرف منه، وذلك عبر الخط الساخن للشكاوى الحكومية 16528.