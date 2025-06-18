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قطع التيار الكهربائي عن 10 مناطق بأسوان غدًا.. الأماكن والمواعيد

09:40 م الأربعاء 18 يونيو 2025

قطع التيار الكهربائي أرشيفية

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أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت محافظة أسوان، اعتزامها قطع التيار الكهربائى غدا الخميس، عن 10 مناطق فى مدينة أسوان لمدة ساعتين.

وكشف البيان الصادر عن غرفة عمليات الكهرباء بقطاع التشغيل والصيانة بأسوان، أنه نتيجة للقيام بتنفيذ أعمال داخل محطات محولات شرق أسوان، سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الساعة السادسة من صباح باكر الخميس الموافق: 19/6/2025.

وبحسب البيان فمن المقرر قطع التيار الكهربائي على المناطق التالية:" منطقة الإسكان المميز بالكامل، حى العقاد، طريق السادات، الكرور ، نجع المحطة، مستعمرة الرى، الشلال، كيما الأمن المركزى بالشلال، بعض كتائب القوات المسلحة بالشلال".

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