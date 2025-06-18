وفد الاتحاد الأوروبي يبحث التعاون في المشروعات التنموية ببورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي، برئاسة الوزير المفوض نيوكلاس زايميس، رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي، وعددًا من الممثلين التجاريين والاقتصاديين، في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز آفاق الشراكة مع الجهات والمؤسسات الخارجية، وذلك محمد سعده، السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال والمستثمرين.

وبدأت مراسم الاستقبال، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه السلام الوطني للاتحاد الأوربي، وخلال كلمته أعرب محافظ بورسعيد عن فخره باستقبال بعثة الاتحاد الأوروبي، هذا الشريك الدولي الموثوق الذي يجمعنا به تعاونٌ مثمر وتاريخٌ طويل من العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لأبناء هذه المحافظة الباسلة.

ومن جانبه، توجه رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي بالشكر إلى المحافظ على حسن الاستقبال، مؤكدًا حرص الاتحاد الأوربي على تفويض الوفد لزيارة عدد من المحافظات المصرية، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية، وذلك في إطار توسيع العلاقات والشراكات بين مصر والاتحاد الأوربي، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، متطرقٱ للحديث عن أهم الشراكات التي جرت بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الهدف من الزيارة هو بحث آفاق جديدة للتعاون في ظل وجود شراكات مصرية أوربية قائمة في العديد من المجالات، منوهًا ان الزيارة اليوم ستشمل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بشرق بورسعيد وذلك خلال زيارتهم للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.