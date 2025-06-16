الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

نظمت إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، اليوم الإثنين، مراسم تجليس نيافة الأنبا مينا على كرسي الإيبارشية، وذلك داخل كنيسة العذراء مريم ببرج العرب، بحضور عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، إلى جانب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وكوكبة من القيادات الرسمية والدينية.

شهدت المراسم قيام المطارنة والأساقفة بقراءة تقليد الأسقفية والتوقيع عليه، أعقب ذلك كلمات ألقاها كبار الحضور، تضمنت إشادات بدور الإيبارشية وتطلعاتها المستقبلية.

من جانبه، أكد الأنبا مينا أن الإيبارشية تحظى بمكانة خاصة لدى قداسة البابا تواضروس الثاني، مشددًا على أنها ستكون في قلبه أيضًا، كما توجه بالشكر إلى الأنبا بولا، تقديرًا لإشرافه السابق على الإيبارشية وخدمته لشعبها.

كما أعرب عن امتنانه للأنبا كيرلس أفا مينا، رئيس دير مارمينا العجائبي، معتبرًا إياه أبًا روحيًا له في الدير، وهو من رشحه أمام قداسة البابا تواضروس لرسمه أسقفًا.

بدوره، وصف الأنبا بولا، مطران طنطا والنائب البابوي السابق لإيبارشية البحيرة وتوابعها، اختيار الأنبا مينا بأنه "اختيار مبشر"، مشيرًا إلى أنه راهب واسع الاطلاع ويجيد أكثر من لغة، مما يؤهله لقيادة الإيبارشية بتميز.

وأضاف الأنبا بولا أن إيبارشية برج العرب تُعد منطقة واعدة، إذ تضم في محيطها دير مارمينا، فضلًا عن وجود مسكن قداسة البابا تواضروس في كينج مريوط، إلى جانب مطار دولي واهتمام كبير من الدولة المصرية.

من جهته، عبّر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن سعادته لحضور هذه المناسبة لأول مرة، مؤكدًا على أن مصر وطن الجميع، حيث يعيش أبناؤها في وحدة وطنية تجمعهم تحت سقف واحد، مشددًا على أهمية التكاتف حول القيادة السياسية للبلاد.

واختتم المحافظ كلمته بتقديم التهنئة لشعب إيبارشية برج العرب والعامرية، متمنيًا للأنبا مينا التوفيق في مهمته الجديدة.