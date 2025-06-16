خلاف مالي ينتهي بمقتل شاب على يد صديقه في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقي شاب مقتله بطلق ناري من صديقه إثر خلافات مالية بينهما بمنطقة كوم أوشيم التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بمقتل المواطن حمادة ش. م.، البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم بقرية سنهور القبلية.

وعلى الفور، كلّف اللواء محمد نبيل عبد التواب، مساعد مدير الأمن لقطاع شرق المحافظة، وحدة المباحث الجنائية بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد عشري، رئيس مباحث مركز طامية، بإشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس مباحث مديرية أمن الفيوم، أن مشادة وقعت بين المجني عليه والمتهم ويدعى "م. ص. أ"، 40 عامًا، بسبب خلافات تتعلق بشراكتهما في تجارة الزيوت المستعملة الموردة إلى مصانع الصابون بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم.

وأوضحت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، أخرج خلالها المتهم سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) كان يخفيه بين طيات ملابسه، وأطلق منه رصاصة استقرت في رأس المجني عليه من الخلف، ما أدى إلى مصرعه في الحال. بعدها حاول المتهم التمويه مدعيًا أن الضحية سقط على رأسه عرضًا.

تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة بمركز طامية التي باشرت التحقيق.