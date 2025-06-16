كتفها بحبل وخنقها.. المؤبد لقاتل زوجته في شبرا الخيمة

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة (الدائرة الثالثة)، حكمًا بالسجن المؤبد ضد سائق توك توك، بعد إدانته بقتل زوجته خنقًا داخل منزلهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

تعود وقائع القضية إلى 17 يوليو 2024، حين أحالت النيابة العامة المتهم "إسلام ع. ن. ع" (29 عامًا – سائق توك توك) إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 28504 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1940 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية لقتل زوجته "فيفيان إبراهيم عماد"، حيث أعد حبلًا لتنفيذ الجريمة، وباغتها بالضرب، ثم قيّد أطرافها وخنقها بيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشفت تحريات الرائد مينا عاطف إبراهيم – معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة آنذاك – أن المتهم كان يشك في سلوك زوجته، وفي يوم الحادث، سمعها تتحدث مع رجل مجهول عبر الهاتف، فظن أنها تخونه. وبعد مواجهتها، نشب بينهما شجار تطور إلى الاعتداء عليها بالضرب ثم قتلها خنقًا.