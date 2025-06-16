النيابة العامة تعاين موقع حريق مخزن دعاية وإعلان بالعبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انتقل فريق من النيابة العامة بقسم ثان العبور محافظة القليوبية، لمعاينة موقع حريق مخزن دعاية وإعلان، بجمعية عرابي دائرة قسم ثان العبور، للوقوف على ملابسات وسبب اندلاع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، السيطرة على حريق فى مخزن دعاية وإعلان، بجمعية عرابي.

تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد في بتلقيه بلاغا مواطن بنشوب حريق داخل مخزن دعاية وإعلان، بمدينة العبور.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، بقيادة العقيد محمد عزام، والمقدم مصطفى صابر، والمقدم شادى السافورى، والنقيب حماده خيري، وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، ودفعت قوات الحماية بـ3 سيارات إطفاء العبور، خزان الاستراتيجي اطفاء العبور، وخزان الخانكه، وخزان استراتيجي مسطرد، وسيارة إطفاء 15مايو، وخزان 15 طن ، للسيطرة على الحريق، واخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وحصر كافة الخسائر والتلفيات.

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