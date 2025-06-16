السيطرة على حريق داخل مصنع دعاية وإعلان بالعبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، على حريق نشب في أخشاب داخل مصنع دعاية وإعلان مكون من طابق واحد بجمعية عرابي دائرة قسم العبور، دون خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق في أخشاب داخل مصنع دعاية وإعلان مكون من طابق واحد بجمعية عرابي دائرة قسم العبور.

جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره المادية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.