جنايات الزقازيق تقضى بإعدام قاتل الطفلة "جنى محسن"

الشرقية- ياسمين عزت:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا على قاتل الطفلة "جنى محسن" البالغة من العمر 8 سنوات، فيما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات بحق 5 متهمين آخرين تورطوا في التصرف في القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها.

تعود أحداث الجريمة إلى بلاغ تقدمت به أسرة الطفلة، يفيد بتغيبها عن منزلها بمدينة العاشر من رمضان، أثناء خروجها في مهمة يومية بسيطة لشراء بعض الطماطم.

وبعد عدة أيام من البحث، عُثر على جثمان الصغيرة في حالة تحلل، ملقاة بجوار عقار غير مأهول بالسكان، وتم تحرير المحضر رقم 1489 لسنة 2024 إداري ثالث العاشر من رمضان.

باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الطب الشرعي، كما كلفت رجال المباحث بكشف ملابسات الجريمة الغامضة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الجاني، ويدعى "محمد أ. ج. ع"، 36 عامًا، عاطل من محافظة أسيوط، وله سوابق جنائية، حيث استغل المتهم براءة الطفلة، فاستدرجها بحيلة "شراء الحلوى"، واقتادها إلى منزل تحت الإنشاء حيث خنقها وسرق قرطها الذهبي.

أكد تقرير الطب الشرعي والتحقيقات عدم وجود اعتداء جنسي، وأن دافع القتل كان السرقة فقط. وبعد ارتكاب الجريمة، فرّ المتهم إلى محافظة القاهرة وبدأ العمل في تجارة الخردة، وهناك سلّم الحُلي المسروق لصديق سوداني الجنسية، الذي أعطاه بدوره لسيدة بغرض بيعه، رغم علمهما بمصدره غير المشروع.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وشركائه، والذين أقروا جميعًا بتفاصيل الجريمة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.