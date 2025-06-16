موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، غدًا الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.

وقررت محافظة بورسعيد، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد مساء غدًا الثلاثاء بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، كما سيتم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة بورسعيد.

ويمكن الإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الذي ستعلن عنه المحافظة عقب اعتماد النتيجة.