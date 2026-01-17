إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": انتظام العمل على المنصة الموحدة دون أعطال تقنية

كتب : محمد صلاح محمود محمد

11:39 ص 17/01/2026

كتب- محمد صلاح:

أكد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، انتظام العمل على المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بتلقي طلبات وخدمات المشتركين، مشددًا على عدم وجود أي مشكلات تقنية أو توقف في استقبال الطلبات من المواطنين.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن المنصة تعمل بكفاءة تامة وبصورة طبيعية، وتستقبل جميع طلبات المشتركين على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع، سواء المتعلقة بخدمات العدادات، أو الشكاوى، أو الاستفسارات المختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وأشار إلى أن فرق الدعم الفني تتابع المنصة على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات طارئة وضمان استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع، لافتًا إلى أن ما يتم تداوله بشأن وجود أعطال أو توقف في المنصة غير صحيح ولا يستند إلى وقائع فعلية.

وشدد على حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على تطوير المنظومة الإلكترونية باستمرار، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات للمشتركين، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

الشركة القابضة لكهرباء مصر المنظومة الإلكترونية

