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الهلال الأحمر بالمنوفية يجري انتخابات مجلس إدارة جديد لـ 4 سنوات -صور

03:26 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    الهلال الأحمر بالمنوفية يجري انتخابات مجلس إدارة جديد (2)
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    الهلال الأحمر بالمنوفية يجري انتخابات مجلس إدارة جديد (3)
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    الهلال الأحمر بالمنوفية يجري انتخابات مجلس إدارة جديد (5)
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المنوفية - أحمد الباهي:

اجتمعت الجمعية العمومية للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، اليوم الإثنين؛ لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات؛ وذلك بعد مناقشة جدول أعمال الجمعية، ومناقشة الحسابات الختامية، وذلك بعد اكتمال الجمعية العمومية لأول مرة منذ 2017.

وخاض الهلال الأحمر، رحلة شاقة خلال مرحلة التحضير لانتخابات عضوية مجلس الإدارة، واعتماد الحسابات الختامية للجمعية؛ وذلك بحضور مندوبا التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

وشهدت انتخابات مجلس إدارة منافسة قوية بين 14 مرشحًا، تقرر اختيار الـ 11 مرشحًا الفائزين بأعلى الأصوات وفقًا للائحة وهم:
1- محمد إبراهيم محمد موسى
2- مصطفى عطية بسيوني
3- أسامة أمين حسانين مدكور
4- عبد اللّٰه أحمد محمد عياد
5- إسلام عمر محمد الفيشاوي
6- أحمد سعيد شريف
7- عماد حامد عطية خليل
8- أحمد الصاوي حسن عبد الكريم
9- منى محمد محد جاب اللّٰه
10- أسامة محمد كمال مغيث
11- أحمد محمد زكي موسى
12- كما تم اختيار طارق بدران ممثلاً عن الشباب.

وقدم باقي المرشحين التهنئة للفائزين؛ فيما تقدم المجلس الجديد بالشكر لباقي المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ؛ مؤكدين أنهم بحاجة لمساندة كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية في شتى أنحاء المحافظة.

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