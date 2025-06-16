محافظ أسوان يتفقد وحدة صحة أسرة العوضلاب بإدفو

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، منظومة العمل بوحدة صحة أسرة العوضلاب بإدفو، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للتطبيق الفعلي لها في يوليو المقبل؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



واستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والتي يلمسونها بأنفسهم، كما حرص على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين.

ووجه محافظ أسوان، بسرعة تلبية تلك المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة، مؤكداً على اهتمام أجهزة الدولة لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في القطاعات المختلفة.



وأشار المحافظ، إلى أن الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف المدن والمراكز نلمس فيها على أرض الواقع بتحويلها لصروح جمالية متكاملة الخدمات والمرافق بالجودة العالية للمواطن الأسواني، والتي يتم استكمال الأعمال ببعض منها لتصبح 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية ، ليجني مواطني هذه المحافظة العريقة ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها هذه المحافظة العريقة داخل الجمهورية الجديدة.



يشار إلى أن عدد المترددين بوحدة صحة أسرة العوضلاب يصل إلى 14 ألف و 959 حالة، وذلك بعيادات الأسنان والطوارئ وتنظيم الأسرة والتطوير الشامل والتطعيمات ومعمل التحاليل.

