محافظ أسيوط يفتتح موقف سيارات الغنايم الجديد –صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، موقف سيارات الغنايم الجديد، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشاملة التي نُفذت بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الهادف إلى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهد الافتتاح حضور المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ويسري سند، مدير إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب محمد كمال ووائل موسى، نائبي رئيس مركز الغنايم.

وعقب إزاحة الستار، قام المحافظ بجولة تفقدية داخل الموقف الجديد المخصص لخط (الغنايم/أسيوط)، واستمع إلى شرح مفصل من وكيل وزارة الإسكان حول مكونات المشروع، الذي أُقيم على مساحة 1400 متر مربع، ويضم ساحة انتظار بمساحة 1030 مترًا مربعًا، ودورًا أرضيًا كامل التشطيبات، بالإضافة إلى 6 محال تجارية سيتم طرحها للإيجار.

كما يشمل المشروع مبنى إداريًا وتجاريًا بمسطح 310 أمتار مربعة، يتكون من طابق أرضي وأول مخصصين للمحال التجارية، ومن الطابق الثاني حتى الرابع وحدات إدارية متعددة الاستخدامات.

وأكد المحافظ أن المشروع جاء استجابة لاحتياجات المواطنين التي تم رصدها من خلال جلسات التشاور المجتمعي، مشيرًا إلى أن الموقف الجديد يوفر بيئة حضارية وآمنة لكل من السائقين والمواطنين.

كما أوضح أن المحافظة تنفذ حاليًا 7 مشروعات تنموية في عدد من المراكز والقرى والأحياء، تشمل إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية، بإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ 555 مليون جنيه، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، ضمن برنامج تنمية صعيد مصر، الذي يستهدف دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا متابعته الميدانية المستمرة لتلك المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لتذليل العقبات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.