النيران تلتهم 55 مركبة.. حريق هائل بجراج توك توك ودراجات نارية في طنطا

الغربية- مروة شاهين:

اندلع حريق ضخم، اليوم الأحد، داخل جراج خاص بمركبات التوك توك والدراجات النارية بمنطقة سوق الاثنين التابعة لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، ما أسفر عن احتراق عدد كبير من المركبات دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الغربية، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة سوق الاثنين، وتصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة احتراق نحو 30 دراجة نارية و25 مركبة توك توك، دون حدوث خسائر في الأرواح.

ونجحت قوات الحماية في السيطرة على الحريق وإجراء أعمال التبريد لمنع تجدده، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.