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السيطرة على حريق في أشجار شارع محمد علي بالإسماعيلية

02:08 ص الأحد 15 يونيو 2025
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الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق محدود نشب في عدد من الأشجار بطول شارع محمد علي، بجوار كوبري الثلاثيني وطريق البلاجات، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في منطقة مشجرة بالشارع المذكور.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في احتواء الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وأفادت مصادر أمنية، أن النيران التهمت عددًا محدودًا من الأشجار، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق خلال وقت وجيز، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

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