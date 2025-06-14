وزير الشباب يفتتح ملاعب "البادل" الدولية في نادي سبورتنج بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، افتتاح ملاعب البادل الجديدة بنادي سبورتنج بالإسكندرية في احتفالية رسمية حضرها الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد حسن، رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج، إلى جانب الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وعدد من القيادات الرياضية والتنفيذية.

وثمن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جهود مجلس إدارة نادي سبورتنج في تطوير منشآته الرياضية، مشيرًا إلى أن الأندية الرياضية تعد ركيزة أساسية في تنمية النشء ودعم الرياضة المصرية. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد الرياضيين لمنافسات أولمبياد 2028، سعيًا لتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر. كما شدد على أهمية التعاون بين المؤسسات الرياضية لضمان توفير بيئة رياضية متكاملة تدعم المواهب وتحقق التطور الرياضي المطلوب.

وفي كلمته، أعرب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن اعتزازه بهذا المشروع الرياضي الجديد، مشيدًا بجهود نادي سبورتنج في تعزيز النشاط الرياضي بالمدينة. كما رحب ببطلة العالم في الاسكواش، نور الشربيني، وأعلن عن تكريمها في عيد المحافظة القادم، تقديرًا لإنجازاتها التي رفعت اسم مصر عاليًا على الساحة الدولية.

من جهته، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات يمثل أحد أولويات الدولة، مشيدًا بما تشهده مصر من جهود مكثفة لتعزيز الرياضة وتوفير بيئة تنافسية تسهم في بناء جيل رياضي قادر على تحقيق إنجازات عالمية.

ويأتي افتتاح ملاعب البادل الجديدة في إطار خطة النادي لتوسيع أنشطته الرياضية، ومواكبة التطورات العالمية في الرياضة، بما يعزز من مكانته كأحد أبرز المؤسسات الرياضية في الإسكندرية.