بالصور- حريق هائل يلتهم المواشي ومحصول القمح في منزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق، منذ قليل، في حوش ملحق بمنزل بناحية قرية البلابيش المستجدة دائرة مركز شرطة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بناحية قرية البلابيش المستجدة دائرة مركز شرطة دار السلام.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات الحوش، ونفوق ٣ مواشي و10 أرادب قمح، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.