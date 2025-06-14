إعلان

بالصور- حريق هائل يلتهم المواشي ومحصول القمح في منزل بسوهاج

05:53 م السبت 14 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق منزل يلتهم المواشي ومحصول القمح
  • عرض 3 صورة
    حريق منزل يلتهم المواشي ومحصول القمح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق، منذ قليل، في حوش ملحق بمنزل بناحية قرية البلابيش المستجدة دائرة مركز شرطة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بناحية قرية البلابيش المستجدة دائرة مركز شرطة دار السلام.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات الحوش، ونفوق ٣ مواشي و10 أرادب قمح، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق منزل سوهاج نفوق ماشية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار (التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة)
هل تتأثر مصر بالخطر الإشعاعي بعد الهجوم على إيران؟.. الرقابة النووية توضح