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لحظة مرعبة في هندسة الإسكندرية.. سقف لجنة امتحان يسقط على رأس طالبة

05:19 م السبت 14 يونيو 2025

سقف لجنة امتحان يسقط على رأس طالبة - ارشيفية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيبت طالبة بالفرقة الثانية بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، أثناء أدائها الامتحان إثر سقوط جزء من سقف إحدى قاعات مبنى كهرباء.

ووفقًا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، حدث تصدع وهبوط طبعة التغطية والدهان ببلاطة السقف بأحد قاعات مبنى كهرباء كلية الهندسة أثناء امتحان آخر العام لقسم الهندسة الكهربية.

وأشار البيان إلى تسبب الحادث في إصابة إحدى الطالبات وجرى استدعاء طبيب وطاقم التمريض بعيادة الكلية وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى الطلبة الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من الفحوصات والإشاعات العادية والمقطعية اللازمة عدم إصابة الطالبة بأي كسور أو نزيف، ووجود جرح بفروة الرأس تطلب عمل غرز جراحية وجرى وضعها تحت الملاحظة ومغادرتها للمستشفى بعد الاطمئنان على حالتها الصحية.

وأضاف البيان أنه جرى إخلاء القاعة ونقل لجنة الامتحان إلى مكان آخر ومراجعة القاعة وباقي المبنى من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تشكيل لجنة هندسية للوقوف على الأسباب والطرق الفنية لمعالجتها.

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جامعة الإسكندرية كلية الهندسة سقوط سقف
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