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حريق يلتهم 3 منازل بقرية الدهسة في قنا

05:02 م السبت 14 يونيو 2025

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

نشب حريق داخل 3 منازل، اليوم السبت، كل منزل من طابق واحد في قرية حاجر الدهسة، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل 3 منازل في قرية حاجر الدهسة مركز فرشوط.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل 3 منازل كل منزل مكون من طابق واحد في قرية حاجر الدهسة مركز فرشوط.

تمت السيطرة على الحريق وجار حصر الخسائر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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قنا حريق مديرية أمن قنا
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