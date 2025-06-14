الفيوم – حسين فتحي:

تدخلت قوات الأمن في الفيوم لإنقاذ عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، من بين أيدي عدد من أهالي قرية تطون التابعة لمركز إطسا، بعد أن اتهمته ربة منزل بمحاولة اغتصاب نجلها البالغ من العمر 10 سنوات داخل مركز تدريب رياضي يشرف عليه بالقرية.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يُفيد بقيام عدد من الأهالي باحتجاز الأستاذ الجامعي داخل المركز الرياضي، ومحاولة الاعتداء عليه بعد انتشار الاتهام الصادم في أوساط القرية.

وانتقل العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يرافقه المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، على رأس قوة أمنية، وتمكنوا من السيطرة على الموقف وإنقاذ المتهم من بين أيدي المواطنين الغاضبين، واقتادوه إلى ديوان القسم.

وجرى إخطار نيابة إطسا التي أمرت بالتحفظ على عضو هيئة التدريس، وإحالة الطفل المجني عليه إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان حقيقة الواقعة، وكلفت جهات التحقيق بمباشرة الاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة.