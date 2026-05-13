استقبل الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بمقر الهيئة بالقاهرة، وفدًا فنيًا رفيع المستوى من رابطة مشغلي المحطات النووية العالمية "WANO" – مركز موسكو، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني والمؤسسي مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات الأمان النووي والتشغيل المتميز.

وتأتي الزيارة، التي تستمر خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2026، ضمن جهود الهيئة لتبادل الخبرات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة النووية.

شريف حلمي: "نعزز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة"

أكد الدكتور شريف حلمي، حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالات الطاقة النووية والأمان التشغيلي.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى للاستفادة من الخبرات العالمية الرائدة بما يدعم رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية.

وشمل برنامج الزيارة عقد عدد من الجلسات الفنية المتخصصة، تناولت استعراض ميثاق رابطة «WANO» ونظامها الأساسي، إلى جانب برامج المراجعة والتقييم الفني وفقًا للمعايير الدولية.

كما تضمنت المناقشات تحليل الأداء، وبرامج الدعم المتبادل، والتدريب والتطوير، والاتصال المؤسسي، بما يسهم في تعزيز منظومة التشغيل ورفع كفاءة الأداء داخل الهيئة.

شريف حلمي: مشروع الضبعة أحد المشروعات القومية الاستراتيجية

أوضح رئيس هيئة المحطات النووية، أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن المشروع يسهم في تنويع مصادر الطاقة، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة النظيفة والآمنة.

هيئة المحطات النووية: الاستفادة من الممارسات العالمية لتطوير الأداء

أشار مسؤولو الهيئة، إلى أن التعاون مع رابطة مشغلي المحطات النووية العالمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء الفني والتشغيلي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بالأمان النووي والتشغيل المتميز.

وأكدوا استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المتخصصة لدعم تنفيذ المشروع النووي المصري وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.