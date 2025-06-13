الشرقية- ياسمين عزت:

كشف اللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، تفاصيل تعرضه لمحاولة اعتداء خلال تنفيذ حملة ميدانية لضبط حالة بناء دون ترخيص، بقرية بساتين بركات التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب.

وأوضح اللواء شاكر في تصريحات صحفية، أنه أثناء تواجده بموقع المخالفة، فوجئ بشخص يُدعى "شعبان" يهدده باستخدام سلاح ناري، قبل أن يحاول التعدي عليه جسديًا، في محاولة لمنعه من أداء مهام عمله.

وأضاف رئيس مجلس المدينة "كنت أوثق الواقعة باستخدام هاتفي المحمول وجهاز اللاسلكي، إلا أن المتهم حرّض عددًا من أتباعه على سرقتهما لمنع تسجيل المخالفة بالصوت والصورة".

وأشار رئيس المركز إلى أنه بعد مغادرته الموقع، تعرّض لمطاردة شرسة من قبل المتهم وعدد من معاونيه، الذين استخدموا خمس سيارات وست دراجات نارية، وكان بحوزتهم أسلحة نارية، في محاولة واضحة للاعتداء عليه وعلى السائق المرافق له.

وأكد اللواء شاكر أن العناية الإلهية أنقذته من الاعتداء، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأُبلغت الأجهزة الأمنية، التي بدأت التحقيقات لملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل حملات موسعة تشنها الوحدات المحلية في محافظة الشرقية للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن توجهات الدولة لفرض سيادة القانون.

في سياق متصل تعرض موظف مسؤول حماية الأراضي بإحدى قرى محافظة سوهاج إلى تعدي مبرح بالضرب من قبل مواطنين ما تسبب له في فقأ عينه وتسببت له في عاهة مستديمة. كان قد تم التعدي على الموظف أثناء منع محاولة تعدي على الأرض الزراعية فيما تم ضبط المتهمين بالتعدي على الموظف وجار التحقيق معهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة