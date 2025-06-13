الغربية- مروة شاهين:

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، عقب اكتشاف واقعة نصب كبرى تعرض لها العشرات من المواطنين، بعد أن استولى أحد السكان على نحو 50 مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة المراتب.

ووفقًا لبلاغات رسمية قدمها الضحايا، فإن المتهم – وهو صاحب مصنع مراتب ومقيم بدائرة المركز – أوهم الأهالي بقدرته على توظيف أموالهم في تجارة المفروشات مقابل أرباح شهرية مغرية، مدعيًا امتلاكه مشروعًا ناجحًا. وقد نجح في استغلال سمعته الطيبة داخل القرية لبناء شبكة من الثقة، تمكن من خلالها من جمع مبالغ مالية ضخمة.

لكن المفاجأة كانت حين توقف المتهم عن سداد الأرباح وأصل الأموال، قبل أن يختفي فجأة، ما أثار موجة من الذعر والاحتجاج بين المتضررين، الذين سارعوا بتحرير عدد من المحاضر ضده حملت أرقام: 13247، 13246، 13243، و4361 لسنة 2025 جنح سمنود.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بينما يطالب الأهالي بسرعة ضبط المتهم الهارب واسترداد أموالهم المنهوبة.