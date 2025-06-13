ذعر في أسيوط بسبب فيديو "غليان الأرض".. وتوضيح رسمي يكشف الحقيقة

أسيوط ـ محمود عجمي:

سادت حالة من الهلع بين أهالي قريتي مير وكاروت بمركز القوصية في محافظة أسيوط، عقب تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يُظهر ما يشبه غليانًا للأرض على الطريق الرابط بين القريتين، ما أثار مخاوف من احتمال وجود نشاط بركاني في المنطقة.

وفي أول توضيح رسمي، أكد مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط أن الظاهرة الظاهرة في الفيديو ليست ناتجة عن نشاط جيولوجي أو بركاني، بل تعود إلى تسريب في خط الصرف الصحي الجاري اختباره على الطريق، وتحديدًا قبل قرية كاروت من ناحية كوبري مير.

وأوضح المصدر أن خط الصرف لم يُسلم رسميًا بعد، ولا يزال تحت التجربة بإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وقد حدث التسريب أثناء اختباره باستخدام مياه نظيفة، مشيرًا إلى أن فرق الصيانة باشرت العمل فور رصد التسريب لاحتواء الموقف.

وشدد على أن الوضع تحت السيطرة تمامًا، ولا يوجد ما يدعو للذعر، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تتابع التطورات وتعمل على إصلاح العطل في أسرع وقت.