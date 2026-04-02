مصرع 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بطريق "كفر داود- السادات" بالمنوفية

كتب : مصراوي

08:15 ص 02/04/2026

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، على طريق كفر داود – السادات أمام مفارق التحرير، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى نقل ثقيل.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق المشار إليه، ووجود عدد من الضحايا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ جرى التعامل مع الموقف ونقل الجثامين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تواصل الجهات المختصة رفع آثار التصادم من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

