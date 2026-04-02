بعد الأمطار.. توجيهات عاجلة من محافظ المنيا لرؤساء المراكز بشأن الطقس- صور

كتب : مصراوي

08:21 ص 02/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الأمطار في المنيا
  • عرض 6 صورة
    الأمطار في المنيا
  • عرض 6 صورة
    الأمطار في المنيا
  • عرض 6 صورة
    الأمطار في المنيا
  • عرض 6 صورة
    الأمطار في المنيا

المنيا- جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بسرعة التحرك الفوري للتعامل مع التقلبات الجوية وتداعياتها، وسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع أولًا بأول، بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، مع الاستجابة السريعة لشكاوى وبلاغات المواطنين، خاصة بالمناطق المنخفضة والطرق الرئيسية.

جاء ذلك بعد أن شهدت المحافظة عاصفة ترابية شديدة وأمطار غزيرة منذ مساء أمس والساعات الأولى من اليوم.

وكلف المحافظ نائبه الدكتور محمد جبر، بالتنسيق مع رؤساء المراكز من خلال مركز السيطرة، وربطها بغرف العمليات بالمراكز، مع تكثيف التواجد الميداني لفرق العمل بالشوارع والأحياء، والدفع بمعدات شفط المياه والتدخل السريع.

شدد على أهمية التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة أعمال تطهير مخرات السيول بالتنسيق مع أجهزة الموارد المائية والري، لضمان سرعة تصريف المياه ومنع تراكمها.

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، والتعامل الفوري مع أية مستجدات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة بالشوارع.

