سماع دوي انفجار في السويس.. والمحافظة تكشف السبب: لا داعي للقلق

السويس- حسام الدين أحمد:

أثار دوي انفجار هائل حالة من القلق بين الأهالي بعدة مناطق بمحافظة السويس ظهر اليوم الخميس، خاصة مع عدم ظهور أي مؤشرات على اندلاع حرائق أو تصاعد أدخنة في نطاق المدينة.



وأفادت مصادر مسؤولة أن الجهات المعنية، بما في ذلك مرفق الإسعاف، لم تتلقَ أي بلاغات عن وقوع إصابات أو أضرار ناتجة عن الانفجار.

وفي بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أكدت محافظة السويس أن الصوت المسموع نتج عن "بعض الأعمال" الجارية، مطمئنة المواطنين بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

كما ناشدت المحافظة الأهالي بتحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في الحصول على الأخبار.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر مطلعة أن الصوت القوي ناتج عن استخدام مواد تفجير قانونية لتفتيت الصخور في منطقة المحاجر بجبل عتاقة، في إطار الأعمال اليومية المعتادة داخل المحاجر.