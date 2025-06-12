الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعربت ريتال هاني السيد، الطالبة الأولى على مستوى محافظة الإسماعيلية في الشهادة الإعدادية الأزهرية، وابنة معهد آل سهمود الإعدادي النموذجي، عن سعادتها الغامرة فور علمها بتفوقها وحصولها على المركز الأول، مشيرة إلى أن الخبر جاءها عن طريق إحدى معلماتها، ثم أكّدته والدتها، لتغمرها فرحة لا توصف.



وأكدت ريتال أنها حرصت طوال العام الدراسي على الاستذكار المنتظم والمستمر، واضعة أمامها هدفًا واضحًا وهو التفوق الدراسي وتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الطب البشري، لتصبح طبيبة في المستقبل.



وعن قدوتها في الحياة، قالت الطالبة المتفوقة إن والدتها تمثل لها النموذج الأعلى، واصفة إياها بأنها “من أعظم سيدات الدنيا”، مشيرة إلى أن والدتها تعمل ممرضة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وقد بذلت الكثير من أجل إسعاد أبنائها، ما يجعلها فخورة بها في كل لحظة.



ووجّهت ريتال رسالة شكر وتقدير لكل معلميها الذين كان لهم دور بارز في تفوقها، مؤكدة أن دعمهم المستمر ساعدها على بلوغ هذا النجاح.



ومن جانبها، أعربت والدة ريتال عن بالغ سعادتها بتفوق ابنتها، وقالت إنها لطالما كانت مجتهدة ومثابرة منذ صغرها، حيث اعتادت المواظبة على المذاكرة والاجتهاد في تحصيل دروسها.



وأشارت إلى أن ريتال تحفظ 25 جزءًا من القرآن الكريم، وتوشك على ختمه كاملًا، مؤكدة أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل تفوقها العلمي والديني.



كما أوضحت والدة الطالبة الأولى أنها تحرص على إلحاق أبنائها بالتعليم الأزهري، إيمانًا منها بقيمة العلوم الشرعية والمواد التي تُدرس في الأزهر الشريف، والتي تسهم في تنمية الوعي الديني لدى الأبناء وتهذيب سلوكهم، مشددة على أن العلم الديني هو السبيل للفوز في الدنيا والآخرة.