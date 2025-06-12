مصرع طالب وإصابة آخر جراء سقوط سيارة في ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بدائرة مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصاب بترعة دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين من التحريات أنه أثناء قيادة "فهد. ج"، 45 سنة، سائق، سيارة ملاكي علي الطريق تجاه مركز أبو تشت اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نجم عن ذلك وفاة نجل شقيق قائد السيارة "مؤمن. ر"، 15 سنة، طالب، وإصابة نجل شقيقه الآخر "طلال. ع"، 17 سنة، طالب، ومقيم بذات الناحية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وأفاد المصاب وقائد السيارة بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.