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انتشال جثماني شقيقتين لقيا مصرعهما غرقًا بترعة في الأقصر

01:29 ص الخميس 12 يونيو 2025

قوات الإنقاذ النهري

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الأقصر - محمد محروس:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر، جثماني طفلتين شقيقتين لقيا مصرعهما غرقًا في مياه ترعة بقرية الكيمان التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة.

جاء ذلك بعدما حاولت الشقيقة الكبرى إنقاذ شقيقتها الصغرى، فسقطت معها في المياه وغرقتا معًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بغرق الطفلة "لسنده أ. س."، 10 سنوات، إثر انزلاق قدمها وسقوطها في مياه الترعة أمام مدرسة الكيمان الثانوية.

وأثناء محاولة شقيقتها الكبرى "رانيا أ. س."، 12 عامًا، إنقاذها، جرفها التيار لتسقط هي الأخرى، ويلقى الاثنين مصرعهما.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث مركز شرطة إسنا إلى موقع الحادث، وتم تكثيف جهود البحث لانتشال الجثمانين، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية وأقارب الطفلتين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

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