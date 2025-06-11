الوادي الجديد تسترد 2245 فدانًا و5738 متر مبانٍ في الموجة 26 للإزالات

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ قرارات إزالة ل135 حالة تعدٍ واسترداد 2245 فدان زراعي و 5738 متر مباني خلال موجة الإزالات التي تشنها المحافظة علي مستوي القري والمدن.

من جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة من خلال خطة عمل الموجة 26 للإزلالات، لمواجهة التعديات على أراضي الدولة سواء بالزراعة أو البناء.

وأكد الزملوط، تحرير محاضر ضد الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين والمتقاعسين عن سداد مستحقات أراضي الدولة، حيث يصل الحكم بالإزالة والغرامة إلى 100 ألف جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتهم ضمن جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعديات في إطار الموجة الـ26.